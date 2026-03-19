Ethiopie: Le pays renforce ses efforts en faveur des énergies durables pour satisfaire la demande nationale

L'Éthiopie intensifie ses initiatives pour répondre à la demande énergétique croissante grâce aux sources durables et renouvelables, a affirmé Habtamu Itefa, ministre de l'Eau et de l'Énergie.

S'exprimant à l'ENA, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a mis en lumière la vision à long terme de l'Éthiopie visant à exploiter pleinement son important potentiel en énergies propres.

Cette stratégie repose notamment sur le développement de l'hydroélectricité, de l'éolien, du solaire et de la géothermie, dans le cadre d'un objectif global de mise en place d'un système énergétique résilient et à faibles émissions de carbone.

Selon le ministre, plus de 96 % de la consommation énergétique actuelle du pays provient déjà de sources renouvelables, ce qui place l'Éthiopie parmi les leaders mondiaux dans le domaine des énergies vertes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces dernières années, le pays a engagé une politique ambitieuse de diversification de son mix énergétique, en ligne avec ses objectifs de réduction de la pauvreté énergétique, tout en soutenant l'industrialisation et la croissance économique.

Longtemps dépendante de la biomasse traditionnelle, l'Éthiopie a progressivement évolué vers des systèmes énergétiques plus modernes.

Au coeur de cette transformation figure le Grand Barrage de la Renaissance, un projet hydroélectrique majeur appelé à accroître significativement la capacité de production d'électricité et à élargir l'accès à l'énergie, tant au niveau national que dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est.

Malgré des tensions géopolitiques persistantes et des enjeux énergétiques régionaux, la mise en service de cette infrastructure illustre la volonté du pays de valoriser ses ressources naturelles au service de son développement.

Parallèlement, le gouvernement a investi massivement dans les infrastructures de transmission, notamment à travers des interconnexions transfrontalières destinées à stimuler le commerce régional de l'électricité et à renforcer la sécurité énergétique.

Le ministre a précisé que l'hydroélectricité demeure la principale source d'énergie, tandis que les projets solaires et éoliens connaissent une expansion rapide à l'échelle nationale. Il a attribué ces avancées à des investissements soutenus et à des politiques publiques volontaristes, dont le Grand barrage constitue un symbole majeur.

Désormais, la capacité totale de production électrique du pays dépasse les 10 gigawatts, traduisant une progression notable de son secteur énergétique.

À l'avenir, les autorités entendent intensifier le développement d'alternatives énergétiques sans recours aux combustibles fossiles, afin de réduire les coûts économiques et limiter l'impact environnemental.

« Nous poursuivrons nos efforts à chaque étape pour garantir un accès durable à l'énergie à l'ensemble de la population », a affirmé le ministre.

Selon les analystes, ces différentes initiatives contribuent à consolider la position de l'Éthiopie en tant que leader africain des énergies renouvelables, tout en renforçant son rôle dans l'intégration énergétique régionale et le développement des infrastructures.