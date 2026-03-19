Afrique: Banques - La BOA Sénégal réalise un résultat net de près de 22 milliards de FCFA en 2025

Les comptes ont été fastes pour la BOA Sénégal à l'issue de l'exercice 2025 avec un résultat net après impôts de 21,905 milliards de FCFA, selon les états financiers 2025 établis par la direction de la banque.

Par rapport au 31 décembre 2024 où il s'élevait à 19,984 milliards de FCFA, ce résultat net est en progression de 10%.

Le total bilan de la banque est aussi en accroissement 53 milliards, se situant à 836,158 milliards de FCFA contre 783,173 milliards de FCFA en 2024.

Au 31 décembre 2025, les créances de la banque sur sa clientèle se sont repliées de plus de 16 milliards, s'établissant à plus 386 milliards de FCFA. En parallèle, les dettes à l'égard de la clientèle ont augmenté de +101 milliards à +697 milliards de FCFA. Au finish, le produit net bancaire est en hausse de 5%, se situant à 52 milliards de FCFA contre 50 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

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Une meilleure maitrise des charges générales d'exploitation a été notée puisqu'elles n'ont évolué que de 2,43%, en s'établissant à 20,167 milliards de FCFA contre 19,888 milliards FCFA en 2024.

Le résultat brut d'exploitation connait de son côté une hausse de 7,25% à 29,069 milliards de FCFA contre 27,102 milliards de FCFA en 2024.

Une baisse de 1,87% a été relevée au niveau du coût du risque avec une comptabilisation de 4,346 milliards de FCFA contre 4,429 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en progression de 9,04% à 25 milliards de FCFA contre 23 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat avant impôt s'est accru de 10% avec un niveau qui se situe à 25,140 milliards de FCFA contre 23 milliards de FCFA en 2024.