Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public Malien obtient 53,673 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Dans l'optique de financer son budget 2026, l'Etat du Mali a obtenu le mercredi 18 mars 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 53,673 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant qui avait été mis en adjudication, s'élevait à 50 milliards FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont établies à 98,286 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 196,57%.

Le montant des soumissions retenu par le trésor Public malien est de 53,673 milliards FCFA et celui rejeté 44,613 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 54,61%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,19% pour les bons, 8,17% pour les obligations de 3 ans et 7,66% pour celles de 5 ans.

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L'émetteur s'est engagé à remboursement les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 17 mars 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Concernant le remboursement du capital des obligations, le Trésor Public malien compte le faire le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 19 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 5 mars 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts seront payés par an au taux de 6,00% pour les obligations de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.