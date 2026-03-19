Sénégal: Transparence du secteur extractif - Le pays confirme sa position de leader avec un score de 89 points

Le Sénégal a enregistré un score global très bon (89 points/100) dans la mise en oeuvre de la Norme Itie 2023. Selon un communiqué de presse du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), le score global constitue la moyenne des scores des trois composantes afférentes à l'engagement des parties prenantes, à la transparence et aux résultats et à l'impact.

Le Conseil d'administration tenu, le 18 mars 2026 a convenu que le Sénégal a obtenu un niveau exceptionnel sur trois (03) exigences, de très bonnes performances sur dix-sept (17) exigences, de bonnes performances sur dix (10) et de performance limitée sur une (01) exigence.

La même source informe que le Conseil d'administration de l'Itie internationale reconnaît l'engagement du gouvernement pour la promotion de la transparence dans le secteur extractif. « Le Sénégal a bien progressé vers l'alignement de la mise en oeuvre sur la Norme Itie 2023. Le pays est un leader des déclarations ponctuelles, robustes et détaillées. Le Conseil d'administration félicite l'Itie Sénégal pour son engagement vers une gouvernance inclusive ainsi que pour son rôle dans la promotion des réformes juridiques afin de permettre les divulgations publiques des propriétaires effectifs de toutes les entreprises engagées dans le secteur extractif », a indiqué le Conseil d'administration.

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Selon le document, il s'agit de la troisième validation du Sénégal, qui couvre la période de novembre 2021 à août 2025, et pour laquelle le pays a fait preuve d'une performance particulièrement robuste sur les composantes résultats et impact ainsi que l'engagement des parties prenantes et sur la ponctualité des déclarations.

« Je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble des acteurs nationaux - autorités gouvernementales, société civile et industries extractives - dont l'engagement sans faille et la rigueur ont permis au Sénégal de confirmer, une fois de plus, son leadership mondial en matière de transparence. Ce score de 89 points est le fruit d'un travail collectif exemplaire », déclare le Président du Comité national Itie, Thialy Faye. Il a affirmé que cette très belle performance, qui consacre la troisième validation réussie de notre pays, est une source de fierté nationale.