Afrique de l'Ouest: 37,3 milliards d'exportations facilitées par le certificat d'origine numérique

19 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a présenté mercredi les résultats de son engagement dans la dématérialisation du certificat d'origine (CO) au sein de l'espace UEMOA, une réforme numérique qui améliore significativement les procédures d'exportation des entreprises nationales.

En 2025, 1 973 certificats ont été délivrés à 25 entreprises togolaises pour l'exportation de 282 produits industriels agréés, sur un total de 457 produits fabriqués par 65 entreprises bénéficiant de la Taxe Préférentielle Communautaire (TPC).

Ces exportations, destinées au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au Bénin, représentent une valeur cumulée de plus de 37,3 milliards de Fcfa.

Le certificat d'origine UEMOA atteste qu'un produit bénéficie d'un agrément communautaire, lui permettant de circuler librement au sein de l'espace UEMOA (8 pays) sans droits de douane. Sa dématérialisation réduit les délais et coûts des formalités d'exportation, renforce la transparence et améliore la compétitivité des entreprises industrielles togolaises.

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Parmi les premiers pays de l'UEMOA à s'engager dans ce processus, aux côtés du Sénégal et du Bénin, le Togo confirme sa volonté de faire du digital un levier de compétitivité économique et d'intégration régionale.

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