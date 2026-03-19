Togo: 105 futurs cadres formés à la gouvernance territoriale

19 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le ministère de l'Administration territoriale, de la Gouvernance locale et de la Chefferie coutumière accueille 105 stagiaires de l'École Nationale d'Administration (ENA) pour une immersion professionnelle de six mois destinée à renforcer leurs compétences en matière de décentralisation.

Ils seront répartis dans les services centraux, déconcentrés et décentralisés du ministère, ces futurs cadres de l'État s'imprègneront des bonnes pratiques de gouvernance territoriale, dans un contexte national marqué par les défis du développement local et de la gestion des collectivités territoriales.

L'objectif est de doter l'administration publique de personnels qualifiés et opérationnels, capables de répondre aux exigences d'une décentralisation en phase consolidation. Elle a été introduite en 2019.

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