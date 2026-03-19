Togo: La leçon du Covid-19 appliquée à la santé animale

19 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Avec l'appui de la FAO, le Togo renforce son dispositif de surveillance des maladies animales, dont beaucoup sont directement transmissibles à l'être humain, à travers le programme ISAVET, lancé dans le cadre de l'approche « Une seule santé ».

Face à l'insuffisance des services vétérinaires nationaux et à la récurrence de maladies comme la peste des petits ruminants et la maladie de Newcastle, l'initiative vise à former des professionnels capables de surveiller et détecter en temps réel les maladies animales et zoonotiques, permettant une intervention rapide des vétérinaires et médecins concernés.

Pour le chargé de bureau de la FAO à Lomé, Oyétoundé Djiwa, la leçon du Covid-19 est claire : « La santé est une affaire de tous, agriculture, santé et environnement doivent travailler ensemble. »

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