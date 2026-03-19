Afrique de l'Ouest: Microfinance et faux monnayage - Le Sénat adopte deux textes législatifs clés

Le Sénat a adopté mercredi deux textes législatifs importants pour la consolidation du système financier et monétaire : la loi portant réglementation de la microfinance et la loi portant répression du faux monnayage et des atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UEMOA.

Ces deux lois viennent compléter la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, adoptée précédemment. Ensemble, ces trois textes forment un arsenal juridique cohérent destiné à moderniser et sécuriser l'architecture financière et monétaire du Togo.

La microfinance représente un levier puissant d'inclusion financière, permettant à des millions de Togolais, en particulier les femmes et les jeune, d'accéder aux services financiers de base. La nouvelle loi, adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en 2023, renforce les règles de gouvernance, de transparence comptable et de supervision des institutions de microfinance.

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Désormais, aucune institution ne pourra fonctionner sans dispositifs de contrôle interne, sans adhésion aux centrales d'information sur le crédit et sans collaboration avec les autorités compétentes. La microfinance devient ainsi non seulement un outil d'inclusion, mais aussi un instrument de protection contre les dérives criminelles.

Le faux monnayage, phénomène de plus en plus transnational et organisé, constitue une menace directe pour la crédibilité de la monnaie et la stabilité économique.

« Ces réformes s'inscrivent dans la vision du président du Conseil Faure Gnassingbé de bâtir une économie compétitive, inclusive et résiliente, capable de relever les défis du siècle. Elles visent notamment à améliorer le climat des affaires et à renforcer la sécurité juridique et financière des investissements au Togo », a rappelé le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola.

Le gouvernement a pris bonne note des préoccupations exprimées par les sénateurs, notamment sur les taux d'intérêt pratiqués par les institutions de microfinance, le renforcement des capacités de la Direction de la microfinance et l'accompagnement des institutions existantes dans la mise en oeuvre des nouvelles dispositions, a indiqué M. Barcola.

Ensemble, ces lois posent les bases d'une économie plus inclusive, plus sécurisée et mieux armée face aux défis financiers du XXIe siècle.