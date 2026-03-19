Gabon: Filière avicole - Le Ministère de l'Agriculture lance un appel à manifestation d'Intérêt pour la sélection de 150 fermes avicoles locales

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Opérationnel d'Urgence de la Filière Avicole (POUFA), adopté en Conseil des Ministres le 26 février 2026, le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural lance un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) en vue de la sélection de cent cinquante (150) fermes avicoles locales déjà existantes sur l'ensemble du territoire national.

Cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à accélérer la transformation de la filière avicole nationale, à renforcer la production locale et à réduire progressivement la dépendance du pays aux importations de poulets de chair, en perspective de l'interdiction de leur importation à compter de janvier 2027.

À travers cet appel, le Ministère entend identifier et accompagner des exploitations avicoles locales disposant déjà d'une activité de production, afin de renforcer leurs capacités techniques, productives et organisationnelles. L'objectif est d'augmenter significativement la production nationale et de contribuer à la réalisation de la souveraineté alimentaire du Gabon.

Un accompagnement structurant de l'État

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Les fermes sélectionnées bénéficieront d'un appui important de l'État, comprenant notamment :

· la construction ou l'extension de bâtiments d'élevage modernes entièrement équipés, pouvant accueillir jusqu'à 3 000 poulets de chair par bâtiment ;

· la fourniture de poussins d'un jour adaptés à la capacité de production des

Développement Rural exploitations ;

· la mise à disposition d'aliments couvrant six cycles de production ;

· un kit vétérinaire complet destiné à garantir le suivi sanitaire des élevages.

Les exploitations présentant les capacités les plus importantes pourront bénéficier d'un appui renforcé, dans l'objectif de faire émerger de véritables champions nationaux de la filière avicole.

Conditions de participation

Peuvent faire acte de candidature les exploitants avicoles gabonais remplissant notamment les conditions suivantes :

· être âgé de 21 à 65 ans ;

· disposer d'un agrément technique d'exploitant agricole ;

· justifier d'une expérience d'au moins trois années dans la production avicole ;

· disposer d'un cheptel minimum de 1 000 volailles ;

· posséder des bâtiments d'élevage fonctionnels et un titre foncier ou un document foncier en cours de régularisation ;

· fournir un plan d'affaires détaillé selon le format indiqué.

Modalités de dépôt des dossiers

Les dossiers de candidature peuvent être déposés :

· physiquement, à la Direction Générale de l'Élevage à Libreville, ainsi que dans les Directions Provinciales de l'Agriculture des neuf provinces ;

· par voie électronique, à l'adresse suivante : 150fermesgabon@gmail.com.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er avril 2026. Le démarrage de la production est prévu pour le 1er septembre 2026.