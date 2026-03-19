Afrique: Retrait du titre de champion d'Afrique 2025 à l'équipe nationale de football du pays - Le président Diomaye Faye dénonce une « décision inédite » et engage la riposte judiciaire

La réattribution controversée du titre de la CAN 2025 au Maroc continue de faire des vagues au Sénégal. En Conseil des ministres hier, mercredi 18 mars 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé son « regret » et son « indignation » face à une décision qu'il juge « inédite », tout en donnant instruction au gouvernement à saisir le Tribunal arbitral du sport ( TAS) pour contester cette mesure.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est saisi de la question de la réattribution au Maroc, sur tapis vert, du titre de la CAN 2025, remportée par les "Lions" de la Teranga le 18 janvier dernier, au terme d'un match âprement dispute, décidée le mardi 17 mars par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF). S'exprimant sur cette question hier, mercredi 18 mars, en Conseil des ministres, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots face à cette « décision inédite ».

« Le Sénégal constate avec regret et indignation la décision du jury d'appel de la CAF retirant le titre de champion d'Afrique 2025 à l'équipe nationale de football », a-t-il affirmé.

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Poursuivant son propos, le président de la République a, dans la foulée, demandé au gouvernement, notamment au ministre chargé des Sports, de prendre toutes les dispositions rapides et appropriées, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, afin de déposer les recours nécessaires devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Peu avant la publication du communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État avait modifié sa photo de profil sur son compte Facebook. On le voit assis derrière son bureau, stylo en main, les yeux fixés sur un document, avec en arrière-plan le trophée de la CAN 2025 soigneusement disposé aux côtés du drapeau du Sénégal, fièrement exposé.