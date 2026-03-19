Afrique: Gestion des fédérations sportives du pays - El Hadji Dia Ba offre Diagna Ndiaye en exemple

Le seul champion olympique sénégalais, El Hadji Amadou Dia Ba, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Séoul en 1988 sort du bois. Face au débat sur le profilage des dirigeants sénégalais, le directeur du Centre Africain d'Athlétisme (CAA) demande à prendre l'exemple sur Mamadou Diagna N'Diaye, Président du CNOSS. « J'avoue que j'étais très ému quand Diagna (N'Diaye) a pris une décision unilatérale de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du comité national olympique et sportif sénégalais », confie-t-il.

Et d'ajouter: « je ne sais pas encore qui va lui succéder mais je pense que les présidents des fédérations sportives nationales devraient prendre exemple sur lui. Diagna (N'Diaye) c'est d'abord l'entregent sur le plan international. Il est à la table des Grands. Il parle avec les décideurs de ce monde qui le consultent, l'écoutent. Il a, par ailleurs, de bonnes capacités managériales ».

Selon El Hadji Dia Ba, si le CIO a attribué les jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, c'est grâce à Mamadou Diagna Ndiaye. « Par devoir de vérité aussi je dois dire que les JOJ Dakar2026 portent son empreinte. Il a su mettre sur pied une task-force qui a travaillé pendant plusieurs années. C'est pourquoi à Buenos Aires, c'est à l'unanimité que le Sénégal est passé devant le Nigeria, le Botswana et la Tunisie, ce qui était loin d'être acquis d'avance ».

« Diagna ajoute El Hadji Dia Ba, c'est aussi zéro polémique à la tête du Cnoss parce qu'il a été là pour servir et non pour se servir. D'ailleurs, l'assemblée générale c'est très bien passé. Certains ont même voulu qu'il reste encore. Parce que l'olympisme sénégalais voire africain a besoin de lui. C'est un vrai rassembleur ».

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Le Lion d'or 1987 souhaite que le travail du président du CNOSS puisse être récompensé par des médailles au mois de novembre prochain. « Le défi du Sénégal c'est certes l'organisation car nous devons montrer notre savoir-être et notre savoir-faire africain. Mais ce serait une cerise sur le gâteau si on remporte des médailles. Pour atteindre cet objectif, il est important, malgré les retards constatés, de mettre dès à présent les bouchées doubles pour la préparation des jeunes qui vont porter nos couleurs nationales.

Notre pays mérite de remporter des médailles. Ce serait surtout un excellent cadeau pour le départ du président Diagna », a déclaré Dia Ba qui rappelle par la même occasion le rôle que le président du Cnoss a joué pour remettre le football sénégalais sur les rails. « Au niveau du football, nous avons deux étoiles sur le maillot (rires). Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Vous êtes témoin. Quand le ballon ne roulait plus au Sénégal avec une crise sans précédent en 2007, le pays est allé le chercher pour qu'il dirige le Comité de normalisation du football (CNF).

Cette stabilité que nous avons connu au football est liée à l'élection au suffrage universel direct du président qui dispose d'une légitimité du monde du football. C'est plus démocratique. Diagna tenait à léguer au football une bonne base. Ce sera certainement aussi le cas avec les JOJ ».