Sénégal: Convention entre la LONASE et CEPIAD - Un partenariat pour lutter contre les addictions au jeu

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) et le Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD) ont procédé, hier mercredi, 18 mars 2026 à la signature d'une convention de partenariat au siège de la direction générale de la LONASE. Une cérémonie marquée par les interventions de la professeure Aïda Sylla, cheffe du service de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Fann, et du directeur général de la LONASE, le Dr Toussaint Manga.

Cette convention encadre et renforce la collaboration entre les deux institutions autour d'une problématique majeure de santé publique que sont les addictions, notamment celles liées aux jeux de hasard.

Prenant la parole, la professeure Aïda Sylla a salué une initiative qu'elle qualifie de « responsable », soulignant que le jeu, bien que ludique et source de plaisir, peut engendrer des comportements excessifs nécessitant un encadrement. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de prévention, de dépistage et de prise en charge des personnes vulnérables face à l'addiction au jeu.

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D'après elle, cette convention permettra au CEPIAD de mener des enquêtes scientifiques pour disposer de données fiables, d'intensifier les actions de sensibilisation auprès des populations et de renforcer les capacités des acteurs de la LONASE en matière d'identification et d'orientation des joueurs à risque. Elle a également évoqué l'importance d'un accompagnement médical et psychologique adapté pour les personnes souffrant de dépendance.

Pour sa part, le directeur général de la LONASE, Dr Toussaint Manga, a mis en avant le sens de responsabilité sociale qui guide cette initiative. Il a rappelé que cette signature s'inscrit dans le respect des standards internationaux, notamment ceux de l'Association mondiale des loteries (WLA), tout en traduisant un engagement citoyen fort.

« Il s'agit de concilier performance économique, responsabilité sociale et engagement citoyen », a-t-il affirmé, précisant que ce partenariat vise à renforcer une collaboration déjà existante entre les deux entités.

Dans le détail, la convention prévoit le soutien à la recherche scientifique à travers le financement de thèses et de mémoires sur les addictions, l'appui à la formation des professionnels de santé, la contribution à la prise en charge des patients ainsi que la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation à grande échelle.

Le partenariat entend également renforcer les compétences des équipes de la LONASE afin qu'elles soient mieux outillées pour détecter les comportements à risque et orienter les joueurs vers des structures spécialisées.

Les deux parties ont reconnu que la lutte contre les addictions constitue aujourd'hui un défi majeur pour la société sénégalaise. La régulation du secteur des jeux ne peut, selon elles, être dissociée d'une politique active de prévention et d'un accompagnement des personnes en difficulté.

En termes de perspectives, cette collaboration devrait contribuer à améliorer la compréhension des phénomènes d'addiction au Sénégal, à renforcer les dispositifs de prise en charge et à promouvoir une culture du jeu responsable.

À travers cette convention, la LONASE et le CEPIAD ambitionnent ainsi de poser les bases d'un partenariat durable au service de la santé publique, avec un message clair : « jouer, c'est bien, mais savoir s'arrêter, c'est encore mieux ».