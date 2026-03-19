Sénégal: Fin du Ramadan 2026 - Vers une célébration dans l'unité de la fête de l'Aïd el-Fitr

Malgré un début de Ramadan amorcé dans « la division », les fidèles musulmans du Sénégal semblent se diriger vers une célébration dans l'unité de la fête de l'Aïd el-Fitr communément appelée « korité au Sénégal».

L'on s'achemine vers une célébration à l'unisson de l'Aid el-fitr ou Korité au Sénégal. Alors que la décision de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), qui siège ce jeudi à la RTS pour scruter la nouvelle lune, est attendue, la Coordination des musulmans du Sénégal pour l'observation du croissant lunaire (CMS/OCL), siégeant hier mercredi, après avoir recueilli des informations de ses représentants au dans le pays et correspondants dans le monde, annonce la fin du Ramadan pour ce jeudi 19 mars.

Le croissant lunaire n'ayant pas été aperçu, conséquence, elle appelle à compléter le mois béni à 30 jours et célébrer la fête de Korité demain, vendredi 20 mars. Si la CONACOC venait à apercevoir la nouvelle lune ce jeudi soir, les musulmans sénégalais fêteront dans l'unité l'Aid el-fitr cette année. Ce qui est rare.

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Objet de désaccord, depuis toujours, la célébration de l'Aïd el-Fitr 2026 va sans doute faire l'unanimité chez les fidèles musulmans du monde cette année, dans le reste du monde, à quelques exceptions. La raison est qu'ils seront pour le moment nombreux, les pays qui vont célébrer la fête de Korité dans la concorde.

Alors que les calculs astronomiques prévoyaient la fête de l'Aïd el-Fitr (1er Chawwal 1447) pour le vendredi 20 mars, plusieurs pays dont l'Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats arabes unis, Bahreïn, Turquie, la France ont annoncé hier, mercredi 18 mars la fin du Ramadan 1447H ce jeudi 19 mars, le croissant n'ayant pas été aperçu la veille mercredi 18 mars, correspondant au 29e jour du mois béni. Par conséquent la Korité sera célébrée dans ces pays conformément aux prévisions astronomiques.

En Arabie Saoudite, la Cour Royale a publié hier mercredi un communiqué annonçant que la Cour suprême a décrété que le "jeudi 19 mars 2026 sera le dernier jour du mois de Ramadan, et que vendredi 20 mars 2026 sera le premier jour de l'Aïd el-Fitr 1447 AH".

De même en France, la commission religieuse de la Grande mosquée de Paris qui dit s'être réunie pour la nuit du doute avec plusieurs fédérations musulmanes nationales au soir du mercredi 18 mars 2026, a indiqué qu'après consultation des données astronomiques et des observations de la lune avoir « constaté l'impossibilité d'observer la nouvelle lune : le mois de Ramadan durera 30 jours. » Tout Come le Conseil français du culte musulman (CFCM) qui arrête aussi la date de demain vendredi, pour lAid el-fitr.

Par contre, le Mali déclare avoir vu la nouvelle lune et annonce la fête de la Korité pour ce jeudi 19 mars 2026. Et plus loin, en Asie, Singapour qui se base sur des calculs astronomique, prévoit de prier l'Aid el-fitr ce samedi 21 mars.