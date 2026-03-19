Afrique: Raymond Hack, ancien responsable de la discipline de la CAF - « L'arbitre est le seul à pouvoir arrêter un match »

L'ancien responsable de la discipline de la CAF, Raymond Hack, a remis en question les décisions prises par l'instance dirigeante du football africain et a suggéré qu'il existait un sentiment d'« ingérence politique », du président de la Fédération marocaine de football [Fouzi Lekjaa] étant le premier vice-président de la CAF.

« Le cirque continue », a déclaré Hack à BBC World Service. « Beaucoup dépendra du rapport écrit de l'arbitre, mais le fait qu'il ait laissé le jeu se poursuivre et qu'il y ait eu prolongation donne l'impression qu'il était satisfait de la situation ». « Il est le seul à pouvoir arrêter un match. Ni les instances dirigeantes, ni les instances officielles, seul l'arbitre. » « Sinon, on se retrouvera avec une situation mondiale où, à chaque fois que quelqu'un contestera une décision, il fera appel ou saisira les tribunaux, ou quelque chose d'aussi absurde ».

« Le match doit se gagner sur le terrain, pas dans une salle de réunion. »

Hack, avocat et membre de la commission de discipline de la FIFA, a déclaré que les joueurs marocains auraient dû informer l'arbitre qu'ils jouaient sous protestation s'ils comptaient contester le résultat.

Il a également indiqué que le TAS pourrait mettre six mois à statuer sur l'appel du Sénégal.