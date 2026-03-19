Sénégal: Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba - Après l'habilitation, cap sur l'accréditation

19 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Seydou Prosper Sadio

Après avoir obtenu de l'Autorité nationale d'assurance qualité (Anaq-sup) l'avis favorable pour l'habilitation institutionnelle à délivrer les diplômes de Licences et Masters, l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba (Ucak) est en train de travailler pour décrocher l'accréditation.

Trois ans après le lancement de ses enseignements, l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba (Ucak) franchit une étape majeure dans son développement académique. Après avoir obtenu son habilitation institutionnelle délivrée par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Anaq-Sup), l'institution dit avoir officiellement entamé le processus d'accréditation de ses diplômes. Cette nouvelle phase est cruciale, selon les autorités académiques.

Dans une déclaration rendue publique, elles informent que « l'expérience acquise lors de l'habilitation permet d'aborder l'accréditation avec sérénité et optimisme ». Selon Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (Ccak), entité qui abrite l'université, « le processus d'accréditation vise à garantir la reconnaissance des diplômes délivrés par l'Ucak, tant au niveau national qu'international ». Cette étape, dit-il, « renforce la crédibilité de l'université et confirme que ses formations respectent les standards de qualité attendus d'un établissement d'enseignement supérieur ».

« L'université reste ouverte à tous les Sénégalais et étudiants de la sous-région, en proposant des formations en sciences islamiques, en langue arabe et dans d'autres disciplines. Il ne s'agit pas d'une université régionale, mais d'une institution au service de la communauté Mouride et du pays tout entier », a-t-on indiqué dans la source. « Bien qu'ancrée dans les valeurs de la communauté Mouride, l'université se veut un pôle d'excellence ouvert à tous les Sénégalais, aux étudiants de la sous-région, aux passionnés de sciences islamiques, de langue arabe, de métiers techniques.

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Cette ambition de mixité et d'excellence académique place l'Ucak comme un acteur incontournable du paysage de l'enseignement supérieur au Sénégal, alliant tradition spirituelle, modernité scientifique, inclusion sociale », a-t-on indiqué dans la déclaration. « Avec ce processus d'accréditation, l'Université franchit une étape essentielle pour affirmer sa place dans le paysage de l'enseignement supérieur sénégalais et offrir à ses diplômés une reconnaissance académique solide », soutient le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim.

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