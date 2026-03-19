Sénégal: Célébration du 4 avril à Thiès - L'exposition du Soleil intégrée au programme officiel

19 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Le quotidien national « Le Soleil » sera au cœur des activités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. En effet, l'exposition du Soleil, consacrée au défilé célébrant l'indépendance -- délocalisé cette année à Thiès sur décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye -- sera intégrée au programme officiel. L'annonce a été faite par le maire de la ville, Babacar Diop.

À travers cette exposition, les équipes du Soleil entendent revisiter l'histoire de la ville, bien avant les indépendances jusqu'à nos jours, à travers des clichés inédits.

Par ailleurs, au-delà de cette exposition, le quotidien national prévoit l'édition d'un magazine spécial dédié à l'événement. Ce n'est pas tout : une série de vidéos, déjà réalisée, sera consacrée à Thiès sous toutes ses facettes -- son histoire, sa culture, son économie, le chemin de fer, entre autres aspects liés à cette ville mythique.

Des équipes ont d'ailleurs été dépêchées à cet effet.

Lire l'article original sur Le Soleil.

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