Congo-Brazzaville: Hommage - Marien Ngouabi, 49 ans déjà

Le Parti congolais du travail (PCT) a commémoré, le 18 mars, les 49 ans de la disparition de son président fondateur, Marien Ngouabi, dans un contexte marqué par la réélection de son « digne continuateur », Denis Sassou N'Guesso, à la magistrature suprême.

En signe de souvenir du 49e anniversaire de la disparition du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a déposé une gerbe de fleurs au mausolée éponyme, en présence de nombreux cadres et militants du parti, surtout ceux de la fédération de Brazzaville, ainsi que des parents et amis de l'ancien chef de l'Etat. Placée sur le thème « Camarades militants, cadres et dirigeants du Parti congolais du travail, honorons la mémoire de l'immortel Marien Ngouabi en réaffirmant notre soutien indéfectible au très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, dans la marche accélérée vers le développement du Congo », cette commémoration s'est déroulée dans un moment particulier de l'histoire politique du Congo.

Selon Pierre Moussa, le président Marien Ngouabi était le fondateur du PCT qui reste jusqu'aujourd'hui le plus grand parti au niveau national. « Il a marqué un cap et a disparu dans des conditions tragiques que chacun connaît. Il est normal que le jour anniversaire de sa disparition, que nous venons lui rendre hommage au nom des militants, au nom du parti, et aussi au nom du peuple congolais. Le président Marien Ngouabi est parti sans être parti, nous le rassurons d'abord, parce que nous continuons son oeuvre, nous revitalisons son parti qui est aujourd'hui dans un contexte pluraliste, démocratique, plus fort que jamais. Donc nous le maintenons non seulement en vie, mais nous faisons en sorte que le message du président Marien Ngouabi demeure vif et ne meurt jamais », a déclaré Pierre Moussa.

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La commémoration de l'an 49 de la disparition du président Marien Ngouabi intervient au lendemain de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle des 12 et 15mars, qui donnent le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, large vainqueur dès le premier tour avec 94, 82 % de suffrages exprimés. « En effet, l'anniversaire d'aujourd'hui intervient dans un contexte dominé par la victoire de son digne continuateur à la présidence de la République. Je crois que chacun a entendu le message du président réélu, a entendu son projet de société, il l'a commenté en des termes très simples. Qu'est-ce qu'il a dit en réalité ? Que nous avons pris un certain retard, bien qu'on ait beaucoup fait, nous devons rattraper ce retard et faire encore plus. C'est cela, l'accélération », a commenté le secrétaire général du PCT.

C'est ainsi qu'il a déclaré mission accomplie pour le président candidat lui-même, pour le PCT et pour la Majorité présidentielle. « Nous pensons que c'est vraiment au grand bonheur du peuple congolais. Nous avons voulu éviter les aventures, l'inexpérience, l'apprentissage en cours de vol. Donc, nous avons agi, je crois, dans l'intérêt du peuple, qui l'a vite compris d'ailleurs, lui-même », a conclu Pierre Moussa.