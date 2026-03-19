Afrique: CAN 2025 - Le Maroc donné vainqueur, le Sénégal proteste

Le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le Sénégal avait remporté la CAN 2025 en dominant le Maroc après prolongations 1-0. Les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain en protestant un penalty accordé aux Marocains dans les ultimes minutes de la rencontre. Après de longues minutes, le jeu avait repris et le Maroc avait manqué le penalty. Le jury d'appel de la CAF a statué, suite à l'appel introduit par la FRMF concernant l'application des articles 82 et 84 du Règlement de la CAN.

L'article 82 précise que si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF.

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L'article 84 ajoute, par ailleurs, que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Si l'équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l'arrêt du match, le score sera maintenu. D'autres mesures pourront être prises par la Commission d'organisation.

Cette décision de la CAF est incompréhensible comme en témoignent les déclarations de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et du gouvernement sénégalais.

La FSF conteste formellement cette décision qu'elle juge infondée en droit, arbitraire et manifestement disproportionnée. L'application de l'article 84 est abusive, souligne la FSF. Un "abandon" suppose une rupture définitive de la compétition. Le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse et la validation de la fin du match par l'arbitre rendent l'article 84 inapplicable. Le résultat ayant été homologué et le trophée remis officiellement, la sécurité juridique de la compétition est gravement compromise par ce revirement.

Le gouvernement du Sénegal, quant à lui, l'a qualifiée d' « inédite d'une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Elle procède d'une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste ».

La FSF met en demeure la CAF de suspendre l'exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophée au Maroc dans l'attente d'un arbitrage définitif et informe la CAF de son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) sous 48 heures pour obtenir l'annulation pure et simple de cette décision. « À défaut de réponse favorable sous 24 heures, nous engagerons une procédure d'urgence devant le TAS avec demande de mesures provisionnelles pour sauvegarder l'intégrité du palmarès de la CAN », prévient la FSF.

Le gouvernement sénégalais demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF, précisant qu'il usera de toutes les voies de recours appropriées y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que la justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie.