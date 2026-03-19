Congo-Brazzaville: Réélection de Denis Sassou N'Guesso - Message de félicitations des deux consuls honoraires du Congo en Allemagne

À l'issue de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle au Congo, les consuls honoraires, Ralf Sesselberg à Hanovre et son homologue le Dr Hans Peter Muller dans la ville de Francfort, ont tenu à saluer et féliciter Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection à la tête d'un pays ami pour lequel ils assistent ses ressortissants dans le cadre de l'urgence, de la protection, du relais administratif et œuvrent à promouvoir les intérêts économiques, culturels ou universitaires.

Le message groupé des deux consuls a été adressé depuis Brazzaville, le 18 mars, au lendemain de la brillante réélection de Denis Sassou N'Guesso. « Nous saluons la confirmation du choix porté par le peuple congolais en votre personne, digne stature d'homme d'État capable d'accélérer la marche vers le développement et de continuer à construire nos actions consulaires ancrées sur l'amitié ancienne et profonde datant des années 1997», ont-ils indiqué.

Candidat à sa propre succession, Denis Sassou N'Guesso a été réélu à hauteur de 94,82 % des voix dès le premier tour de l'élection qui s'est déroulée les 12 et 15 mars, selon les résultats provisoires annoncés mardi soir à la télévision nationale. Son projet de société est axé sur la diversification de l'économie avec un accent particulier sur l'industrialisation de l'agriculture.

C'est précisément sur ce chapitre que les deux consuls honoraires ont tenu à souligner leur adhésion au nouveau projet de société congolais et ont exprimé leur ferme intention d'y travailler. Ils partent du constat que l'Allemagne est un pays agricole et industriel. En appui de certaines fédérations allemandes, ils pourront nouer des accords et impulser des dynamiques susceptibles de pouvoir accompagner la République du Congo.

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Le Dr Hans Peter Muller a tenu à rappeler qu'il a commencé à travailler avec le Congo il y a déjà 26 ans. Au sortir de la guerre de 1997, dans le cadre humanitaire, il avait livré à l'époque dix-huit conteneurs de matériel médical, douze tonnes de médicaments, et des ambulances. Il revendique aujourd'hui son appartenance à ce pays pour avoir soulagé la population congolaise en son temps.

En tant que chercheur, il a analysé l'économie congolaise. Il a cautionné les résultats de ses recherches dans un livre publié en 1991 dans lequel il préconisait des pistes de la modernisation de l'agriculture. Voir que 35 ans plus tard le président Denis Sassou N'Guesso reprenne le thème de la modernisation de l'agriculture ne peut qu'être une motivation supplémentaire pour établir des ponts entre l'Allemagne et le Congo dans ce domaine.

En attendant le démarrage de différents projets entre les deux pays, profitant de leur séjour congolais, les deux consuls ont salué la métamorphose de Brazzaville, constatant la multiplication des infrastructures telles des hôtels de grand standing aux normes internationales, gage d'un éventuel développement du secteur du tourisme.

Juste après l'enregistrement de leur message groupé, Ralf Sesselberg et le Dr Hans Peter Muller ont visité la galerie abritant les œuvres artistiques du Bassin du Congo dans les locaux des Dépêches de Brazzaville.

Rappelons que c'est Édith Itoua qui assure la représentation diplomatique congolaise en Allemagne.