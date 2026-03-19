Maroc: Bank Al-Maghrib - L'inflation à 0,8% en 2026

18 Mars 2026
Libération (Casablanca)

L'inflation ressortirait quasi stable d'une année à l'autre à 0,8% en 2026, puis atteindrait 1,4% en 2027, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

"L'inflation a évolué à des niveaux bas, en lien avec l'amélioration de l'offre de certains produits alimentaires et le repli des prix des carburants. A moyen terme, elle devrait, après la dissipation de ces effets et avec la hausse des cours du pétrole prévue dans le scénario central, s'accélérer graduellement tout en restant à des niveaux modérés", précise BAM dans un communiqué publié à l'issue de la première réunion trimestrielle de 2026 de son Conseil.

Quant aux anticipations d'inflation, elles se sont inscrites en baisse, les experts du secteur financier interrogés avant le déclenchement de la guerre en Iran dans le cadre de l'enquête trimestrielle de la Banque centrale, tablant au premier trimestre 2026 sur un taux moyen de 1,5% à l'horizon de 8 trimestres et de 1,8% à celui de 12 trimestres, souligne la Banque Centrale.

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