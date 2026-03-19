Tunisie: Basket - Super play off-acte 3, si déterminant...

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

JSK-CA et ESS-USM pour savoir si l'ESS peut revenir face à l'USM et qui de la JSK ou du CA mènera 2-1.

Le troisième acte de la série des demi-finales du super play-off se jouera cet après-midi. Deux matches et deux constats différents. JSK- CA sera plus intense avec 1-1 entre les deux équipes et un équilibre de forces remarqué. Qui va mener 2-1 avant le prochain match qui se jouera à Kairouan ? Avant la tactique, l'état émotionnel et mental des joueurs nous en dira plus tout à l'heure. Sur le deuxième match, l'USM part avec un avantage de 2-0, et donc elle essayera de gagner pour passer directement en finale. L'Etoile n'a plus droit à la défaite et, devant son public, elle essayera de gagner pour rester en course avant le 4e match à Hammam-Sousse. Encore une fois, on espère que les matches ne déraperont pas sur les gradins.

Le programme

Kairouan (13h00) : JSK-CA

Hammam-Sousse (13h00) : ESS-USM

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.