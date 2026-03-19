Tunisie: Basket - Super play off-acte 3, si déterminant...

JSK-CA et ESS-USM pour savoir si l'ESS peut revenir face à l'USM et qui de la JSK ou du CA mènera 2-1.

Le troisième acte de la série des demi-finales du super play-off se jouera cet après-midi. Deux matches et deux constats différents. JSK- CA sera plus intense avec 1-1 entre les deux équipes et un équilibre de forces remarqué. Qui va mener 2-1 avant le prochain match qui se jouera à Kairouan ? Avant la tactique, l'état émotionnel et mental des joueurs nous en dira plus tout à l'heure. Sur le deuxième match, l'USM part avec un avantage de 2-0, et donc elle essayera de gagner pour passer directement en finale. L'Etoile n'a plus droit à la défaite et, devant son public, elle essayera de gagner pour rester en course avant le 4e match à Hammam-Sousse. Encore une fois, on espère que les matches ne déraperont pas sur les gradins.

Le programme

Kairouan (13h00) : JSK-CA

Hammam-Sousse (13h00) : ESS-USM