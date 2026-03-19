Tunisie: L'occupation sioniste continue de fermer la mosquée Al-Aqsa pour le 20e jour consécutif

Les autorités d'occupation sionistes continuent de fermer la mosquée Al-Aqsa à Al Qods occupée, empêchant les fidèles d'y accéder, pour le 20e jour consécutif, sous prétexte de conditions de sécurité liées à la guerre américano-sionistes contre l'Iran.

La fermeture prolongée de la mosquée Al-Aqsa empêchera des centaines de milliers de Palestiniens d'y accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr demain, une mesure qualifiée d'inédite.

Cette décision arbitraire et injustifiée crée un dangereux précédent, car la mosquée Al-Aqsa n'a pas connu une fermeture aussi complète pendant le Ramadan depuis 1967, ni une telle interdiction totale des services religieux.

Les forces d'occupation ont empêché les citoyens d'accomplir les prières de Taraweeh dans plusieurs quartiers d'Al Qods-occupée.

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Cette situation survient dans un contexte de déploiement massif autour de la mosquée Al-Aqsa et de la vieille ville, où les forces d'occupation imposent des restrictions de circulation strictes, ferment plusieurs portes et interdisent les rassemblements.

Ces mesures affectent également les employés du Waqf, dont le nombre d'accès est réduit, ce qui se répercute sur la gestion des affaires quotidiennes de la mosquée.

Cette fermeture intervient dans un contexte plus large de restrictions croissantes, coïncidant avec une fermeture complète de la Cisjordanie, des tensions régionales grandissantes et des avertissements concernant les appels croissants des groupes de colons à imposer des changements au statu quo de la mosquée Al-Aqsa.