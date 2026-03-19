Tunisie: Officiel - Quatre pays annoncent samedi comme premier jour de l'Aïd

L'observation du croissant lunaire de Chawwal a conduit à une répartition des célébrations de l'Aïd al-Fitr 2026 entre plusieurs jours dans le monde arabe et musulman, variant entre jeudi, vendredi et samedi.

Certaines nations ont officiellement déclaré la fin du mois de Ramadan et ont commencé les premières nuits de Chawwal, faisant de jeudi 19 mars 2026 le premier jour de l'Aïd. D'autres pays ont précisé que jeudi marquait le dernier jour de Ramadan 1447 et que vendredi 20 mars 2026 serait le premier jour de la fête.

Aujourd'hui, Brunei, l'Indonésie et la Malaisie ont annoncé que samedi 21 mars 2026 serait le début de Chawwal et donc le premier jour de l'Aïd al-Fitr. Singapour avait déjà confirmé cette date, portant à quatre le nombre de pays célébrant l'Aïd samedi.

Par ailleurs, trois autres pays ont fixé jeudi 19 mars 2026 comme premier jour de l'Aïd. Cette variation reflète les différences dans les méthodes d'observation du croissant lunaire et la pratique de l'annonce officielle du début du mois.

Ainsi, les célébrations de l'Aïd al-Fitr 2026 seront étalées sur plusieurs jours, offrant aux communautés musulmanes du monde arabe et d'ailleurs des occasions de festivités échelonnées.