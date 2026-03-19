Tunisie: Record historique pour l'huile d'olive tunisienne à l'export

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les exportations d'huile d'olive tunisienne ont enregistré des performances sans précédent au cours des mois de décembre, janvier et février, a annoncé le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, qualifiant ces résultats de "succès de la diplomatie économique tunisienne".

Ces performances historiques confirment la dynamique positive que connaît le secteur, dans un contexte marqué par une mobilisation accrue des autorités publiques. Elles traduisent, selon les observateurs, l'efficacité des efforts conjoints déployés pour soutenir et sécuriser la filière oléicole.

Réagissant à ces indicateurs, le conseiller économique du président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, Fathi Ben Khalifa, a estimé, mercredi 18 mars 2026, que ces résultats demeurent encourageants, notamment grâce à l'appui des plus hautes autorités de l'État et à l'implication de plusieurs départements ministériels, dont l'Agriculture, le Commerce et les Affaires étrangères.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm il a toutefois souligné que la prochaine étape devra être consacrée à une meilleure valorisation du secteur.

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Celle-ci passe, selon lui, par la diversification des marchés d'exportation, l'adoption d'une politique de prix différenciés, ainsi que par le renforcement des exportations d'huile conditionnée, à plus forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, il a appelé à réduire la dépendance vis-à-vis du marché européen, considéré à la fois comme un partenaire clé et un concurrent direct, en s'orientant davantage vers de nouveaux débouchés afin de renforcer le positionnement de la Tunisie à l'international.

Fathi Ben Khalifa a, en outre, insisté sur l'importance stratégique du secteur de l'huile d'olive, qu'il qualifie de véritable richesse nationale et de levier essentiel pour l'économie.

Il a plaidé pour une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs de la filière, en vue de consolider les acquis et d'optimiser la valorisation de ce produit phare.

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