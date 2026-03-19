Tunisie: Vers la fin du lait en vrac en Tunisie ?

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires s'oriente vers l'interdiction de la vente de lait frais en vrac dans les circuits non soumis aux exigences de traçabilité, a annoncé son président, Mohamed Rabhi.

Cette mesure, en cours de préparation, vise à encadrer un secteur largement informel et à protéger les consommateurs contre les risques microbiologiques liés au lait cru.

Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

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Intervenant ce jeudi 19 mars 2026 sur les ondes de Diwan FM, Mohamed Rabhi a indiqué que des textes juridiques ainsi que des guides d'application sont en cours d'élaboration.

Ceux-ci imposeront aux vendeurs de lait, notamment les "leben", de se conformer à un système de traçabilité permettant d'identifier clairement l'origine du produit.

Il a insisté sur le fait que le lait constitue une denrée particulièrement sensible, nécessitant un contrôle rigoureux tout au long de la chaîne, de la traite jusqu'à la consommation, afin de prévenir toute contamination chimique ou microbiologique.

Dans le même contexte, le responsable a fait état de la saisie récente de 40 tonnes de fruits secs, en raison de leur contamination par des mycotoxines, notamment les aflatoxines, ou de leur infestation par des insectes, conséquence de conditions de stockage inappropriées.

Les services de contrôle ont en outre relevé des infractions dans les secteurs des viandes et des pâtisseries traditionnelles. Mohamed Rabhi a, par ailleurs, appelé les consommateurs à la vigilance, les exhortant à éviter l'achat d'eau en vrac vendue dans des contenants non conformes aux normes sanitaires et traitée de manière aléatoire, souvent dépourvue des minéraux essentiels.

Les autorités entendent ainsi renforcer les mécanismes de contrôle et de traçabilité afin de mieux sécuriser le marché alimentaire et limiter les pratiques à risque.