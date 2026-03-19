Tunisie: Emploi - Le ministère dévoile deux stratégies pour réduire le chômage des diplômés

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a révélé que le ministère avait élaboré deux stratégies nationales visant à réduire le chômage, en particulier parmi les titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur.

Il a ajouté, en réponse à une question écrite du député Jalel Khadmi, que la nouvelle vision du ministère repose sur le soutien à la création d'emplois décents grâce à une approche participative régionale et locale, garantissant la création de valeur ajoutée et le renforcement de l'adequation entre le système éducatif et le marché du travail.

En ce qui concerne la stratégie nationale pour l'emploi, le ministre a indiqué qu'elle repose sur une révision des politiques actuelles afin d'inclure les différentes catégories de demandeurs d'emploi, tout en redoublant d'efforts pour stimuler le rythme des recrutements dans les entreprises et en recourant aux incitations du Fonds national pour l'emploi afin de faciliter l'intégration des compétences dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

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Cette stratégie comprend également le développement de programmes de formation complémentaire et de qualification afin de garantir l'adéquation entre l'offre et la demande, la numérisation des services des agences pour l'emploi, ainsi que l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'emploi de la main-d'oeuvre à l'étranger.

En ce qui concerne l'initiative privée, le ministre a indiqué dans sa réponse écrite que l'emploi salarié sous sa forme traditionnelle ne suffisait plus à absorber les nouveaux arrivants, ce qui a nécessité de s'orienter vers la diffusion d'une culture de l'entrepreneuriat dans le système éducatif et le développement de mécanismes de financement et d'accompagnement à toutes les étapes de la réalisation des projets.

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