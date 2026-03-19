Tunisie: Quel temps fera-t-il pendant l'Aïd en Tunisie ?

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La situation météorologique pendant les jours de l'Aïd s'annonce relativement stable en Tunisie, avec toutefois la possibilité de quelques pluies légères dans certaines régions, a annoncé jeudi 19 mars 2026 le professeur émérite de géographie et chercheur en climat, Ameur Bahba.

Selon ses prévisions, quelques averses locales pourraient toucher la région de Kasserine, le centre du pays ainsi que l'extrême nord, mais leur occurrence reste incertaine.

Intervenant sur Jawhara FM, Ameur Bahba a précisé que les températures seront relativement fraîches dans le nord, oscillant entre 14 et 17 degrés, tandis qu'elles seront modérées dans le centre et le sud, entre 16 et 22 degrés. I

l a ajouté que, concernant les précipitations, les modèles météorologiques présentent certaines divergences, mais les pluies attendues dans le centre resteront faibles et de courte durée.

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Pour les journées de samedi et dimanche, le temps devrait être plus instable. Le chercheur a indiqué que le pays connaîtra des perturbations atmosphériques dans plusieurs régions, notamment à l'ouest, avec la possibilité d'enregistrer de bonnes quantités de pluie.

Ces prévisions incitent les citoyens à rester attentifs aux conditions météorologiques, particulièrement dans les zones susceptibles d'être touchées par des averses localisées pendant l'Aïd et le week-end.

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