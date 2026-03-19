Tunisie: Affaire Instalingo - Report du procès de Yahia Kehili et de plus de 15 accusés

19 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce jeudi matin 19 mars 2026, de reporter l'examen d'une affaire de corruption financière impliquant Yahia Kehili, l'un des propriétaires de la société Instalingo, ainsi que plusieurs autres accusés.

Selon une source judiciaire, l'audience a été renvoyée à une date fixée au début du mois d'avril prochain.

Cette affaire, liée à des soupçons de blanchiment d'argent, concerne plus de quinze prévenus, parmi lesquels Soumaya Ghannouchi, fille du président du mouvement Ennahdha, ainsi que l'homme d'affaires Adel Daadaâ et plusieurs membres de sa famille.

Les investigations se poursuivent dans ce dossier complexe, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités judiciaires pour lutter contre les crimes financiers.

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