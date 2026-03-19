Tunisie: Sfax - Le secrétaire d'État à la Sûreté nationale en visite de terrain à la Protection Civile

Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sûreté nationale, Sofiane Bessadok, a effectué une visite d'inspection au siège de la Direction régionale de la protection civile à Sfax.

Cette descente sur le terrain a permis au responsable de s'enquérir de la marche du travail au sein des différents services et d'appeler à un renforcement de la préparation face aux risques éventuels.

Bilan opérationnel et déploiement des unités

Lors de cette visite déroulée mardi dernier, le Secrétaire d'État a suivi un exposé détaillé portant sur l'activité des cadres et des agents de la direction régionale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La présentation a mis en lumière les principales prestations fournies, les statistiques d'interventions ainsi que le plan de répartition des unités sur le terrain.

Ces données ont été relayées via un communiqué officiel publié sur la page Facebook du porte-parole de la Protection Civile.

Proximité avec le citoyen et secours de proximité

Sofiane Bessadok a également examiné le fonctionnement du bureau des relations avec le citoyen et les procédures de délivrance des services administratifs.

Il a ensuite inspecté l'unité de secours et de sauvetage dans ses diverses spécialités, une structure qui bénéficie du soutien actif de l'Association régionale de volontariat au service de la protection civile de Sfax.

Appel à la vigilance et à la mobilisation

Le Secrétaire d'État a tenu à saluer les efforts déployés par l'ensemble des effectifs pour la protection des vies et des biens publics et privés. Il a néanmoins insisté sur la nécessité d'élever le niveau de vigilance et d'optimiser la réactivité face aux situations d'urgence.

Pour ce déplacement, il était accompagné des commandants des trois corps de sécurité, des directeurs généraux de la Sûreté et de la Garde nationale, ainsi que de nombreux cadres sécuritaires régionaux et centraux.