Afrique: Le pari gagnant du redressement stratégique de QNB Tunisia en 2025

L'année 2025 marque un jalon stratégique pour QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, leader financier au Moyen Orient et en Afrique. Elle confirme le retour progressif à l'équilibre suivant la stratégie de redressement engagée depuis 2021.

Portée par une gestion rigoureuse, une gouvernance renforcée et une optimisation continue de ses opérations, la banque consolide son repositionnement durable sur son marché et poursuit son rôle de partenaire clé du développement économique.

Forte progression des indicateurs financiers

Au terme de l'exercice 2025, QNB Tunisia a enregistré une croissance solide de ses engagements. L'encours des engagements a atteint 2.196 millions de dinars, comparé à 1.887 millions de dinars en 2024, ce qui représente une progression de plus de 16%.

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Les engagements envers le secteur public poursuivent également leur dynamique haussière pour atteindre 672 millions de dinars, après 466 millions de dinars en 2024, confirmant ainsi la confiance envers les institutions nationales.

Le portefeuille d'investissement, composé notamment de Bons du Trésor et d'Emprunts Nationaux, s'élève à 599 millions de dinars, en référence à 558 millions de dinars en 2024, accentuant la contribution de la banque à la stabilité macroéconomique.

La qualité du portefeuille de crédits continue de s'améliorer grâce à une gestion proactive du risque. Le taux des créances accrochées a atteint 20 %, en comparaison avec 27 % en 2024, traduisant l'action d'assainissement entamée depuis 2021 conformément à la feuille de route mise en place en coordination avec la Banque Centrale de Tunisie.

Stabilisation des dépôts avec amélioration de leur structure

Les dépôts ont atteint 1.552 millions de dinars avec une amélioration considérable de la structure.

Cette performance est portée par une croissance de l'épargne, en augmentation de 14%, pour atteindre 167 millions de dinars, versus 146 millions de dinars en 2024, ainsi qu'une progression de 12% des dépôts à vue, totalisant 422 millions de dinars, par rapport à 376 millions de dinars en 2024.

Grâce à la diversification de ses solutions de placements et le déploiement d'offres segmentées pour les clients Retail, Corporate et Institutionnels, QNB Tunisia consolide son assise de liquidité et son attractivité commerciale.