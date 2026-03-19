Tunisie: Foire de Paris - Ouverture des inscriptions pour la participation tunisienne

La Fédération Nationale de l'Artisanat, sous l'égide de l'UTICA, lance officiellement un appel aux artisans et entrepreneurs tunisiens pour participer à la prochaine édition de la Foire de Paris. Cette initiative s'adresse aux professionnels du secteur résidant aussi bien en Tunisie qu'en France, avec l'ambition de propulser le savoir-faire local sur la scène internationale.

Une opportunité économique majeure

L'enjeu est double pour les participants qui bénéficieront d'une plateforme d'exposition prestigieuse tout en profitant d'un avantage financier de taille. En passant par la structure officielle de l'Union, les exposants pourront régler leurs frais de stand hors taxes, ce qui représente une économie substantielle de 20% par rapport à une réservation directe. Cette réduction de coût vise à faciliter l'accès des créateurs tunisiens au marché européen, réputé pour sa forte demande en produits authentiques tels que la céramique, le textile ou le bois d'olivier.

Modalités et critères de sélection

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Pour rejoindre cette délégation officielle, deux conditions strictes ont été établies par la Fédération. Les candidats doivent impérativement présenter un identifiant fiscal tunisien (patente) en cours de validité et justifier d'une inscription formelle auprès de la Fédération Nationale de l'Artisanat. Ces critères garantissent une représentativité de qualité pour l'identité culturelle tunisienne face aux acheteurs et importateurs internationaux.

La Fédération invite désormais tous les artisans intéressés par ce rendez-vous économique stratégique à se rapprocher de ses services pour retirer les dossiers d'inscription et finaliser les préparatifs logistiques.