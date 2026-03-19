Afrique: Don de la Tokyo Foundation à l'Université de La Manouba - 147 ouvrages consacrés au Japon

L'Université de La Manouba a récemment reçu un don de 147 ouvrages consacrés au Japon, offerts par la Tokyo Foundation, lors d'une cérémonie organisée en présence de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de l'université, ce lot d'ouvrages, qui couvre des thématiques variées telles que l'histoire, la littérature et la politique du Japon, vient enrichir les fonds documentaires de l'Institut supérieur de documentation de Tunis (ISD) et de l'École supérieure des sciences et de technologie de design (ESSTED).

Ces deux établissements ont participé au programme « Read Japan Project 2025 », à l'origine de ce don destiné à soutenir la recherche et l'enseignement sur le Japon au sein de l'université.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'universitaires et de responsables de l'université. Le président de l'Université de La Manouba, Ameur Cherif, et l'ambassadeur Saito Jun ont tous deux salué cette initiative.

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Ils ont souligné l'importance de ce geste pour le renforcement des liens académiques et culturels entre l'institution tunisienne et ses homologues japonaises, y voyant une ouverture vers de nouvelles perspectives de coopération.

À l'issue de la cérémonie, la visite s'est poursuivie sur le campus, offrant à l'ambassadeur l'occasion de découvrir l'environnement universitaire et d'échanger de manière conviviale avec les membres de la communauté académique.