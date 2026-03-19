Angola: Le Chef de l'État et son homologue du Botswana analysent la coopération bilatérale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a tenu ce jeudi à Luanda une réunion de travail avec son homologue du Botswana, Duma Gideon Boko, au cours de laquelle ils ont examiné l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de renforcement entre les deux pays.

Le Chef d'État du Botswana se trouve à Luanda depuis la matinée de ce jeudi, à l'invitation du Président angolais, pour une visite de 48 heures. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont également analysé la situation politique et sécuritaire dans la région australe et centrale de l'Afrique, ainsi que des questions d'intérêt international.

Les relations de coopération entre l'Angola et le Botswana continuent de se consolider, fondées sur une base historique solide, des intérêts économiques communs et l'intégration régionale, avec un accent particulier sur des secteurs tels que l'exploitation minière, l'agriculture, les télécommunications et le tourisme. Sur le plan diplomatique, les liens entre les deux pays remontent au 18 février 1976, peu après l'indépendance de l'Angola, et ont évolué de manière stable, soutenus par un engagement politique en faveur du renforcement de l'amitié et du développement conjoint.

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Au niveau multilatéral, Luanda et Gaborone coopèrent activement au sein de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et de l'Union africaine. Dans le domaine juridique, il convient de souligner la signature en 2006 d'un Accord Général de Coopération couvrant des domaines tels que l'agriculture et la pêche, l'énergie et l'eau, l'industrie et le commerce, le tourisme, la géologie et les mines, les télécommunications et la formation technique et professionnelle.

La coopération économique repose notamment sur le secteur diamantifère, les deux pays étant d'importants producteurs. Dans ce domaine, l'Angola a exprimé son intérêt pour bénéficier de l'expérience du Botswana dans l'exploitation et, surtout, dans la taille des diamants. Dans l'agriculture et l'élevage, le Botswana a soutenu l'Angola par le transfert de technologies, l'exportation de bétail et de matériel génétique, ainsi que la mise en place d'infrastructures liées à l'insémination artificielle, visant à accroître la production nationale.

Dans le secteur des télécommunications, la coopération inclut des projets de raccordement par fibre optique et l'utilisation du satellite angolais AngoSat-2, dans le but d'améliorer la connectivité numérique et de promouvoir l'inclusion technologique.

D'autres domaines de coopération concernent les infrastructures, l'énergie, les transports et les ressources hydriques, ainsi que l'environnement, avec des initiatives conjointes pour la protection de la biodiversité et la participation à des projets de conservation transfrontalière. Dans le domaine du tourisme, les deux pays participent à des initiatives régionales telles que le projet Univisa, visant à faciliter la mobilité et à dynamiser le secteur en Afrique australe.

Sur le plan politique et stratégique, les visites de haut niveau ont contribué au renforcement du partenariat, et des efforts sont en cours pour réactiver la Commission Bilatérale Conjointe, considérée comme un instrument essentiel à la mise en œuvre de projets concrets. La coopération entre l'Angola et le Botswana est considérée comme complémentaire, Luanda misant sur la diversification économique et Gaborone partageant son expérience dans des secteurs stratégiques, notamment dans la gestion des ressources minérales.