Angola: Projet de loi sur les startups - Une base légale pour l'innovation et les incitations au pays

Luanda — Le projet de loi sur les startups vise à établir un régime juridique spécifique pour la reconnaissance, la certification, l'incitation et la supervision des entreprises innovantes en Angola, dans le but de stimuler l'économie numérique, de favoriser l'emploi qualifié et de renforcer la compétitivité nationale.

Lors de la présentation du texte, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, a indiqué que le contexte économique actuel du pays connaît l'émergence de nouveaux acteurs économiques, notamment des entreprises technologiques caractérisées par des modèles d'affaires évolutifs et à fort potentiel de croissance. Selon le ministre, ce phénomène accompagne la dynamique du marché mondial, où les entrepreneurs cherchent à répondre aux exigences des marchés national et international avec des solutions de plus en plus axées sur l'innovation technologique.

Il a souligné que le projet met en avant le rôle des startups dans la dynamisation de l'activité productive, en particulier sur les marchés émergents, en contribuant à la création d'emplois, à la génération de richesse et au renforcement de la compétitivité, éléments considérés comme essentiels pour un développement durable.

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Rui Miguêns a précisé que l'initiative souligne également l'importance de l'intégration progressive du secteur informel dans l'économie formelle, grâce à des processus technologiques, ce qui pourrait élargir l'assiette fiscale et favoriser une plus grande inclusion économique.

Pour combler le vide législatif existant, il a rappelé que le projet établit un cadre légal spécifique adapté à la réalité des startups, distinct de celui applicable aux micro, petites et moyennes entreprises. Parmi les principaux objectifs figurent la création d'une sécurité juridique pour les entreprises innovantes, la stimulation de l'entrepreneuriat technologique et l'alignement de l'Angola sur les pratiques internationales de promotion de l'innovation.