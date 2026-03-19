Angola: Visite de travail du Président du Botswana en Angola

Luanda — Le Président de la République du Botswana, Duma Boko, effectuera une visite de travail en Angola à partir de jeudi, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Selon le programme officiel publié aujourd'hui, dès son arrivée, le chef d'État tswanais se rendra au Palais présidentiel, où il sera reçu par le chef d'État angolais, João Lourenço. Un déjeuner officiel est prévu avant le départ du président du Botswana du Palais présidentiel, prévu dans l'après-midi. Duma Boko rentrera au Botswana vendredi matin. Ce déplacement en Angola s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour intensifier la coopération politique et économique entre Luanda et Gaborone.

La coopération entre l'Angola et le Botswana a connu une relance stratégique depuis 2023, axée sur les secteurs minier, agricole et énergétique. À partir de 2025, les deux pays ont intensifié leur coordination bilatérale afin de répondre aux défis du marché mondial du diamant et de renforcer l'intégration régionale. Dans le secteur du diamant, le Botswana, l'un des plus grands producteurs mondiaux, partage son expérience avec l'Angola en matière d'extraction, de taille et de commercialisation.

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En juin 2025, les deux États ont signé l'Accord de Luanda, un instrument visant à promouvoir les diamants naturels et à consolider leur coopération dans ce secteur. Parmi les principaux instruments récents, l'Accord de Luanda, signé en juin 2025, se distingue, renforçant la promotion des diamants naturels au sein de la SADC. Dans le secteur pétrolier et énergétique, des initiatives sont en cours pour fournir des produits pétroliers angolais au Botswana, ainsi que des projets liés au transport d'électricité et au développement des énergies renouvelables.

Dans le secteur agricole et l'élevage, l'Angola a manifesté son intérêt pour l'expérience tswanaise en matière de repeuplement bovin, notamment en ce qui concerne l'importation de bovins, de semence et d'embryons, ainsi que la coopération dans la production de vaccins animaux.

Dans les domaines de l'environnement et du tourisme, les deux pays coopèrent à la gestion des ressources en eau et à la promotion de l'écotourisme, fondé sur une biodiversité commune, qui comprend d'importantes populations d'éléphants. La Commission mixte bilatérale demeure un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des accords dans des secteurs tels que l'éducation, la santé et les mines.

Des initiatives sont également en cours pour faciliter la mobilité entre les deux pays, notamment la liaison aérienne directe entre les capitales et une possible exemption de visa, ainsi que la finalisation d'un accord de non-double imposition, en vue d'encourager les investissements mutuels. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, a effectué une visite d'État à Gaborone en 2023.