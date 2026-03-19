Angola: Une commission multisectorielle évalue l'autonomisation des filles

Luanda — La Commission multisectorielle pour la mise en œuvre du PAT II se réunit ce jeudi pour sa 1re session ordinaire, sous la présidence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, afin d'évaluer la mise en œuvre du projet « Autonomisation des filles et apprentissage pour tous ».

La commission est notamment chargée de veiller au strict respect des trois composantes structurantes du PAT II : l'autonomisation des filles angolaises, la réduction de la pauvreté éducative en Angola, et la gestion, le suivi et l'évaluation du projet, ainsi que la création des conditions techniques, matérielles et humaines nécessaires à la promotion et à la garantie de sa mise en œuvre. Lancé en février 2023 à Luanda par le Président de la République, João Lourenço, le PAT II dispose d'un budget de 250 millions de dollars, à dépenser jusqu'en 2027. L'initiative comprend des actions concrètes pour l'autonomisation des filles et des adolescentes dans tout le pays.