Angola: Le Groupe des femmes parlementaires appelle au renforcement des mesures pour l'égalité de genre

Luanda — Le Groupe des femmes parlementaires a lancé, ce jeudi, un appel en faveur du renforcement des mesures structurelles visant la promotion de l'égalité de genre et la lutte contre la violence faite aux femmes.

Cette position a été exprimée dans une communication lue lors de l'ouverture de la 7e réunion plénière ordinaire, à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes, célébrée le 8 mars, au cours de laquelle la responsable du collectif de députées, Teresa Neto, a souligné la nécessité d'une action continue et intégrée à l'échelle nationale et régionale.

Le groupe a reconnu le rôle des femmes angolaises dans le développement du pays et a mis en avant leur participation active dans les secteurs de l'économie, de la politique, de l'éducation, entre autres, avec des contributions significatives à la transformation sociale et à la levée des barrières historiques. Malgré les avancées enregistrées, les parlementaires ont alerté sur la persistance des inégalités d'opportunités et des pratiques discriminatoires fondées sur le genre, ainsi que sur les taux élevés de violence à l'égard des femmes sous diverses formes.

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Le collectif a relevé que l'Angola enregistre des progrès notables sur les plans législatif, politique et institutionnel, conformément aux principes consacrés dans la Constitution de la République, mais a signalé l'existence de défis nécessitant un engagement accru des autorités et de la société. Sur le plan régional, il a été indiqué que l'Afrique australe fait encore face à de profondes inégalités, ce qui impose un renforcement de l'engagement collectif au sein de la SADC afin d'assurer une plus grande inclusion et participation des femmes dans la vie économique, sociale et politique.

Les députées estiment que l'éradication de la violence fondée sur le genre doit constituer une priorité nationale, en mettant l'accent sur le renforcement du cadre légal, sur son application effective, sur la promotion de l'éducation à l'égalité et sur le renforcement des mécanismes de soutien aux victimes.

Elles ont également souligné l'importance de l'autonomisation économique des femmes, en portant une attention particulière aux jeunes, ainsi que l'encouragement à la dénonciation des cas d'abus et à l'application de sanctions plus sévères pour les crimes de violence sexuelle.

Journée des Pères

Dans le cadre des célébrations de la Journée des Pères, célébrée aujourd'hui, le groupe a mis en avant le rôle des hommes dans la promotion de l'égalité de genre et a appelé à une participation accrue des pères à l'éducation des enfants, fondée sur des valeurs de respect, de dignité et d'équité. Le Groupe des femmes parlementaires a réaffirmé son engagement en faveur de la mise en oeuvre de politiques publiques répondant aux besoins des femmes angolaises, considérant que le respect de leurs droits constitue un pilier essentiel pour le développement durable et pour la construction d'une société plus juste et inclusive.