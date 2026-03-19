Angola: UNITEL et DSTV proposent le service UNITEL TV dans six provinces

Luanda — Unitel, l'opérateur de télécommunications public angolais, en partenariat avec Digital Satellite Television (DSTv), a lancé mercredi à Luanda Unitel TV, un service de télévision par abonnement via internet, dans six provinces du pays, a annoncé la directrice de marketing de l'UNITEL, Lorena Fernandes.

Lors de l'événement de lancement, la directrice a souligné que l'objectif principal de l'Unitel TV est de positionner l'opérateur comme un fournisseur de services numériques intégrés, combinant internet haut débit (5G/Fibre) et divertissement (télévision) dans une offre unique, en partenariat avec DSTv. Ce service vise à offrir plus de confort, de mobilité et de qualité, permettant aux téléspectateurs de regarder des programmes sur leur téléviseur, leur Smartphone ou en streaming.

Selon elle, Unitel TV est déjà disponible dans les provinces de Luanda, Benguela, Huíla, Huambo, Cabinda et Namibe, et un lancement est prévu prochainement à Malanje. Elle a également indiqué que l'Unitel investit dans l'expansion de son infrastructure et de son réseau 5G dans les provinces où le service a été lancé, et que les clients peuvent y souscrire via les boutiques Unitel ou auprès de ses représentants commerciaux à domicile.

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Elle a souligné que le principal atout d'Unitel TV réside dans son modèle de place de marché innovant, qui regroupe une offre de contenus diversifiée avec des débits internet de 10 à 200 Mbps provenant de différents fournisseurs existants. La directrice a également précisé que le service NetCasa (internet résidentiel) sera proposé en offre groupée avec Unitel TV, incluant un accès internet illimité jusqu'à 200 Mbps et des forfaits DSTv, du forfait de base au forfait Mega.

Lorena Fernandes a déclaré que DSTv est le premier partenaire choisi pour son offre de contenus premium et exclusifs, mais que l'Unitel entend poursuivre ses partenariats avec des producteurs et distributeurs nationaux et internationaux. Lors de l'événement, le directeur général de DSTv, Marcos Valdez, a souligné que ce partenariat associe le meilleur du contenu DSTv à l'internet le plus rapide du marché. Pour cette première phase du lancement de l'Unitel TV, les clients qui souscrivent à cette offre combinée bénéficieront d'une réduction de 10 % sur les services.

Selon M. Valdez, l'Unitel dispose d'une large couverture et étend son service internet à l'ensemble du pays, avec l'engagement de le rendre disponible sur tout le territoire. Cette option permet aux clients d'accéder au même contenu sans antenne ni câble, grâce à une simple connexion internet stable. Les forfaits proposent différentes vitesses de connexion et un choix de chaînes varié : 10 Mbps + DSTv Grande, avec plus de 70 chaînes, pour 30,375 kZ ; 50 Mbps + DSTv Mega, avec plus de 180 chaînes, pour 72,000 kZ. Tous les forfaits sont valables 30 jours.