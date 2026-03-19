Angola: Hello Trust démine 368 champs minés à Huambo depuis 1994

Huambo — L'ONG britannique Hello Trust a déminé 368 champs de mines dans la province de Huambo (Angola) depuis 1994, contribuant ainsi à la libre circulation des personnes et des biens, a appris l'ANGOP mercredi.

Cette information a été révélée par José António, chargé de liaison national de Hello Trust, à l'issue d'une rencontre entre le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, et des parlementaires britanniques. Il a déclaré que le travail de Hello Trust a permis aux communautés d'accéder en toute sécurité aux terres agricoles, aux écoles et aux routes, tout en contribuant au développement local. José António a expliqué que la visite des parlementaires britanniques visait à vérifier les opérations de déminage menées dans la province de Huambo au cours des 32 dernières années.

Il a indiqué que les députés ont constaté des transformations importantes dans la région, notamment le développement des infrastructures, les progrès de l'agriculture et le déminage des champs précédemment minés. « L'organisation Hello Trust a déjà déminé environ 368 champs minés à Huambo, nous pouvons donc considérer la province comme pratiquement exempte de mines, même s'il reste encore quelques travaux sporadiques, tels que le déminage et les activités de sensibilisation auprès des communautés », a-t-il souligné.

Le responsable a ajouté que, bien qu'il ne dispose pas de chiffres précis sur le volume des investissements, l'organisation a reçu des dons de pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse, l'Irlande et l'Angola, entre autres, qui contribuent au processus de déminage.

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Actuellement, a-t-il précisé, les actions de Hello Trust se concentrent dans les provinces de Cuando, Cubango et Bié, où subsistent des champs de mines. Des équipes y mènent des opérations de déminage et des actions de sensibilisation auprès des populations locales.

De son côté, le coordinateur du groupe parlementaire britannique, Alan Cammell, a déclaré que le travail de Hello Trust est remarquable, soutenu par le gouvernement angolais et, surtout, par le président de la République, qui œuvre pour la création d'emplois et le développement du pays. Il a indiqué avoir discuté avec le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, de plusieurs questions relatives au développement local, susceptibles de bénéficier d'un financement du Royaume-Uni.