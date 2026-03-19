Angola: Des missions diplomatiques expriment leur tristesse suite au décès de Rui Mangueira

18 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/LUZ

Luanda — Les messages de condoléances suite au décès de l'ancien ministre angolais de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueira, survenu mardi après-midi (17) à Pampelune, en Espagne, à l'âge de 63 ans, des suites d'une maladie, continuent d'affluer à la rédaction d'ANGOP.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola aux Philippines, ses membres ont appris avec une profonde tristesse et une grande émotion la disparition de Rui Jorge Carneiro Mangueira. La note souligne les qualités de diplomate remarquable et de serviteur exemplaire de la Nation, qui a exercé avec brio et zèle les fonctions de consul général d'Angola à Dubaï (2004-2008), d'ambassadeur aux Émirats arabes unis (2008-2010) et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (2018-2020), en plus d'avoir été secrétaire d'État à l'Administration, aux Finances et au Patrimoine du ministère des Affaires étrangères (2010-2012).

L'ambassade d'Angola aux Philippines souligne également que, durant sa carrière au service de l'État angolais, Rui Mangueira a été ministre de la Justice et des Droits de l'Homme (2012-2017) et, en 2020, président du conseil d'administration de la Banque de développement d'Angola (BFA), parmi d'autres fonctions importantes. Par ailleurs, les membres de la mission diplomatique angolaise au Qatar s'inclinent devant la mémoire de l'ambassadeur Rui Mangueira. La note de la mission diplomatique souligne également ses qualités, notant qu'il s'est acquitté de ses fonctions avec un grand professionnalisme.

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