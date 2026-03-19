Angola: Démantèlement d'un réseau de passeurs à Lunda-Norte

Dundo — La Police nationale a démantelé cette semaine un réseau de ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) qui facilitaient l'entrée et le séjour illégaux d'immigrants dans la province de Lunda-Norte, moyennant la délivrance frauduleuse de permis de séjour.

S'adressant à la presse ce mercredi, le porte-parole de la Police nationale à Lunda-Norte, Domingos Muanafumo, a indiqué que lors de ce démantèlement, deux citoyens congolais, âgés respectivement de 43 et 46 ans, avaient été arrêtés pour séjour irrégulier sur le territoire angolais. Au moment de l'arrestation, a-t-il expliqué, deux tampons du consulat de la RDC à Lunda-Norte et 72 formulaires de délivrance frauduleuse de permis de séjour ont été saisis, entre autres instruments.

Le porte-parole de la Police nationale a déclaré que les personnes mises en cause avaient déjà recours à ces pratiques visant à faciliter le séjour illégal de leurs compatriotes en Angola, via Lunda-Norte, afin de se livrer à diverses activités illicites.

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Il a précisé que les autorités poursuivront leurs efforts pour arrêter les autres membres du réseau et déterminer comment les personnes impliquées se sont procuré les timbres et les formulaires nécessaires à la délivrance des cartes, bien que de solides preuves désignent une ressortissante (l'épouse de l'ancien consul de la RDC) comme instigatrice du système. Après leur arrestation, les accusés seront déférés dans les prochains jours devant le Parquet pour l'ouverture des poursuites pénales.