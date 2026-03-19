Angola: La TAAG renforce son engagement en faveur de la formation des jeunes et de l'inclusion des femmes dans le secteur de l'aviation

Luanda — La TAAG - Angola Airlines met en œuvre des programmes de spécialisation et de stages destinés aux jeunes du pays, dans le but d'attirer de nouveaux talents et de promouvoir l'inclusion des femmes dans le secteur de l'aviation, a annoncé mercredi à Luanda l'administratrice des ressources humaines et des affaires juridiques de la compagnie, Neide Teixeira.

Lors d'une interview accordée à la presse en marge du Salon des métiers de l'aviation civile, la responsable a souligné que la compagnie aérienne nationale maintient son programme de stages "Take Off with TAAG", qui en est à sa deuxième édition. Elle a précisé que cette initiative s'adresse aux étudiants des universités et des écoles techniques de différentes provinces et vise à pourvoir des postes clés et opérationnels au sein de l'organisation.

Selon Neide Teixeira, la compagnie investit dans des programmes de formation de cadets et de techniciens de maintenance aéronautique, ces derniers en partenariat avec la TAP Air Portugal, garantissant ainsi une formation complète, des fondamentaux à la spécialisation. Concernant l'inclusion et l'égalité des genres, l'administratrice a réaffirmé qu'il s'agit d'un des piliers stratégiques de la TAAG, notamment la promotion des femmes et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

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Elle a expliqué que, bien qu'il n'existe pas de quotas formalisés, la stratégie repose sur une communication inclusive et la création de conditions spécifiques favorisant l'évolution de carrière des femmes. « Les femmes sont au cœur de nos préoccupations ; nous voulons qu'elles sachent que des opportunités existent. Nous formons des femmes pilotes, notamment grâce à des programmes en Afrique du Sud. Cependant, le maintien des femmes dans le secteur reste un défi », a-t-elle souligné.

Neide Teixeira a révélé que les données de la première édition du programme de stages indiquent une participation féminine d'environ 20 %, un chiffre que l'entreprise entend augmenter, en insistant sur le fait que « si elles possèdent les mêmes compétences, elles méritent les mêmes opportunités que les hommes ». Concernant les conditions et les domaines d'expertise, elle a précisé que le programme de stages de la TAAG dure six mois et requiert, comme principales conditions, une maîtrise de l'anglais et une moyenne générale minimale de 14 points.

Elle a ajouté que la sélection des talents ne se limite pas aux pilotes et au personnel de cabine, mais que le recrutement au sein de l'entreprise est très large et couvre des domaines tels que l'ingénierie et la navigabilité, la médecine et la psychologie aéronautiques, la comptabilité et l'analyse de données commerciales. Dans ce contexte, l'administratrice a plaidé pour la mise en place de politiques publiques subventionnant la formation dans le secteur, compte tenu des investissements importants requis pour former le personnel de l'aviation civile.

« Nous intervenons dans les écoles pour susciter une passion pour l'aviation dès le plus jeune âge, car notre objectif est de semer la graine de l'intérêt chez les générations futures », a-t-elle conclu. Le Salon des métiers de l'aviation civile s'est tenu en marge du Forum « Aviation civile angolaise - Prochaine génération, inclusion et égalité », organisé par l'Autorité nationale de l'aviation civile d'Angola en partenariat avec des entreprises du secteur, afin de garantir l'avenir du secteur en mettant l'accent sur l'inclusion et la nouvelle génération.

Le programme de l'événement comprenait des interventions de haut niveau, sous forme de conférences et de tables rondes, abordant des thèmes fondamentaux tels que l'inclusion, sous le slogan « L'aviation civile : un secteur d'opportunités pour la nouvelle génération ».

L'événement a également traité des questions de genre avec le débat « Genre et carrières : des alliés pour promouvoir l'équité dans l'aviation civile », ainsi que du bien-être des professionnels avec la table ronde « Santé mentale et bien-être dans l'aviation civile : défis et opportunités ».