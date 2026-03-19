Angola: Sonagás assure le remplacement hebdomadaire de plus de 500 valves de sécurité de gaz

Luanda — La Sonagás remplace en moyenne plus de 500 valves de sécurité des bouteilles de gaz chaque semaine en raison d'une mauvaise manipulation lors du transport, a assuré mardi à Luanda le directeur des opérations de cette entreprise, Pedro de Sá.

S'exprimant à la Radio nationale d'Angola (RNA) à propos de la dénonciation de l'Association de défense des consommateurs (ADECOR) concernant la présence sur le marché angolais de bouteilles de gaz périmées, le responsable a souligné que les fuites de gaz sont souvent le résultat d'une manipulation inappropriée par les transporteurs, lorsque les bouteilles sont jetées au sol ou même par-dessus d'autres bouteilles et des pierres. Pedro de Sá a précisé qu'au cours du processus de post-remplissage, lorsque des fuites sont détectées au niveau des valves, celles-ci sont retirées et remplacées par des valves neuves.

«Le fait de mettre une valve neuve sur une bouteille n'empêche pas que la bouteille arrive avec une fuite chez le client. Tout dépend de la façon dont elle est manipulée, ce qui entraîne de lourdes pertes pour Sonagás, car une bouteille peut partir avec du gaz et revenir vide, nous assumons le coût de ce gaz perdu», a-t-il expliqué.

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L'Association de défense des consommateurs (ADECOR) avait dénoncé mardi que près de 80 % des bouteilles de gaz domestique circulant dans les provinces de Luanda, Huambo et Cabinda sont périmées et équipées de valves endommagées, mettant en danger la vie des consommateurs. Ces données ont été présentées lors d'une conférence de presse à l'occasion de la Journée mondiale du consommateur, célébrée le 15 mars. Les conclusions résultent d'une action d'inspection menée entre janvier et le 15 mars, au cours de laquelle de nombreuses irrégularités ont été constatées dans le traitement et la manipulation des bouteilles de gaz butane.