Angola: Des entrepreneurs de Tômbwa échangent avec des hommes d'affaires chinois

Calumbo — Cinquante jeunes entrepreneurs de la municipalité de Tômbwa, dans la province de Namibe, ont visité ce mercredi le complexe commercial Cidade da China à Luanda, où il se sont informés du fonctionnement de ce centre d'affaires et ont échangé avec des hommes d'affaires chinois.

Au cours de leur visite, les jeunes ont rencontré des fournisseurs de meubles et d'électronique ainsi que d'autres commerçants. Ils ont discuté des procédures d'importation, du fonctionnement des circuits de distribution et d'autres informations utiles pour le développement de leurs activités.

Dans une déclaration à la presse, l'administrateur municipal de Tômbwa, Adilson Hach, qui accompagnait la délégation, a indiqué que les jeunes visiteraient pendant quatre jours de grandes zones commerciales dans les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo. L'objectif est de développer leur réseau et d'approfondir leurs connaissances sur les produits importés de Chine et d'ailleurs. Il a ajouté que cette initiative vise également à diversifier les sources de revenus et à contribuer à l'amélioration de l'emploi.

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Il a expliqué qu'en plus du complexe commercial China City, les entrepreneurs maintiendront des contacts avec neuf infrastructures, telles qu'un projet immobilier privé colossal dans la Cité du Siècle, Silere Angola, parmi d'autres complexes industriels et commerciaux, afin de repartir avec une idée générale, pour que les jeunes puissent à l'avenir signer des contrats et faire des affaires.

Helena Xiang, directrice du centre commercial China City, a salué l'initiative de l'administration de Tômbwa visant à attirer les jeunes dans les grands centres commerciaux et à créer ainsi de nouvelles opportunités commerciales. Elle a également promis la création d'un groupe WhatsApp pour faciliter l'échange d'informations professionnelles. Vitoriano Manuel, entrepreneur du secteur aurifère, a déclaré avoir pu recueillir de nombreuses informations et nouer des contacts précieux pour dynamiser son activité.

Situé dans le parc industriel de Viana, à Luanda (Angola), China City est un grand centre commercial inauguré en 2017. Il compte plus de 400 magasins. Ce centre commercial, à la fois de gros et de détail, propose une large gamme de produits importés et locaux.