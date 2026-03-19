Afrique: Les Sénégalais à Luanda désapprouvent la décision de la CAF

Luanda — Des Sénégalais résidant à Luanda ont exprimé leur mécontentement mercredi suite à la décision de la CAF de retirer au Sénégal le titre de champion d'Afrique des Nations et de l'attribuer au Maroc.

Dans un communiqué publié mardi, l'instance dirigeante du football africain a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, infligeant au Sénégal une défaite 0-3 en finale, un événement inédit dans le football africain. Interrogés par l'ANGOP au sujet de cette décision, l'artiste plasticien Inekho Lomba et les commerçants Fousseni Camara et Fousseni Diau ont unanimement critiqué cette décision, soulignant qu'ils attendaient avec attention l'appel que déposera la fédération sénégalaise de football, qui a déjà fait part de son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

« Le mécontentement est généralisé au Sénégal, et je pense que les autres Africains partagent cet avis », a déclaré Fousseni Camara, qui estime que cette décision n'aura pas d'incidence négative sur les performances des « Lions de Taranga » lors des prochains matchs. Selon Inekho Lomba, propriétaire d'une épicerie vendant des cosmétiques et des recharges téléphoniques, si la mesure de la CAF est injuste, le comportement des joueurs est également déplorable, la plupart d'entre eux ayant temporairement quitté le terrain.

Pour Fousseni Diau, vendeur de téléphones, cette situation est uniquement due à l'incapacité de l'équipe marocaine à vaincre le Sénégal sur le terrain. Il a déploré la position de la CAF, la qualifiant de « résultat inattendu ». Le Sénégal a réagi avec véhémence, qualifiant la décision d'« injuste, sans précédent et inacceptable ». Sa fédération de football (FSF) a refusé de restituer le trophée de la CAN 2025 et a annoncé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, en Suisse. L'équipe nationale sénégalaise a remporté la finale le 18 janvier à Rabat, 1-0 après prolongation, grâce à un but de Pape Gueye.

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