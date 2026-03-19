Angola: Saisie de 749 sacs d'engrais frelaté à Huambo

Huambo — Les forces de sécurité ont saisi mercredi 749 sacs de 50 kilogrammes d'engrais frelaté de marque Solevo dans la province de Huambo.

L'engrais, composé de NPK 12-24-12 et de sulfate d'ammonium granulé, a été découvert dans un entrepôt et était vendu sur le marché informel de Quissala, également connu sous le nom d'« Alemanha », situé à la périphérie du chef-lieu provincial L'opération conjointe des forces de sécurité et des services de maintien de l'ordre a permis l'arrestation de quatre citoyens angolais qui tentaient de revendre l'engrais à un prix plus élevé.

Dans une déclaration à la presse, le chef du département de lutte contre la criminalité économique et de santé publique du SIC-Huambo, le commissaire principal Pedro Agostinho, a indiqué que les forces de l'ordre avaient agi suite à une plainte concernant des individus qui frelataient les produits. La plainte, a-t-il ajouté, indiquait que les accusés remplaçaient le produit conditionné dans des sacs de moindre qualité par d'autres, plus apéciés des agriculteurs et des ouvriers agricoles, dans le but d'obtenir un profit facile.

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Par la suite, a-t-il poursuivi, on a découvert plusieurs produits de ce type sur le sol de l'entrepôt, destinés à être conditionnés frauduleusement dans des sacs de 50 kg de la société Solevo. Il a déclaré que tout le matériel avait déjà été saisi et que les personnes impliquées avaient été placées en détention pour les besoins de l'enquête, alors que l'affaire est actuellement en cours au parquet. Pedro Agostinho a indiqué que l'engrais appartenait à plusieurs personnes et que les factures d'achat seraient vérifiées afin de déterminer depuis combien de temps sa qualité était altérée, dans le but de tromper les acheteurs.

Il a exhorté les agriculteurs à acheter ces produits auprès de fournisseurs agréés et reconnus, à vérifier le produit au moment de l'achat et à exiger une facture. Il a souligné que l'entrepôt resterait fermé jusqu'à nouvel ordre du parquet. Par ailleurs, les forces de sécurité ont également saisi des cartons de pâtes en mauvais état dans un entrepôt du marché informel de Calumenhe, en périphérie de la ville de Huambo.