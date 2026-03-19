Afrique: Un complexe gazier clé qatari touché par l'Iran, Trump menace de répliquer

Au cours de la nuit d'hier, plusieurs explosions ont visé des sites stratégiques dans la région à l'initiative de l'Iran. Au Qatar, le complexe gazier de Ras Laffan, le plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, a été touché provoquant «des dégâts considérables». Le site avait déjà subi des dommages la veille, dans une attaque aussi attribuée à l'Iran, menée en représailles aux attaques israéliennes sur la partie iranienne du gisement de gaz de South Pars.

Donald Trump a menacé de répondre aux frappes iraniennes en ciblant à son tour les champs gaziers iraniens. Si l'Iran «décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar», alors «les États-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, en Arabie saoudite, des installations énergétiques ont été survolées par cinq drones, interceptés avant impact. Un peu plus à l'est, la tension s'est aussi matérialisée en mer. Un navire a été frappé dans le golfe d'Oman, déclenchant un incendie à bord, à proximité immédiate du détroit d'Ormuz. Dans cette zone étroite, où passent chaque jour des flux essentiels de pétrole, le moindre incident peut entraîner des conséquences économiques au niveau mondial.