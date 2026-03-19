Ile Maurice: Australie - Un opossum s'invite dans une boutique d'aéroport

19 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Scène insolite dans un aéroport australien. Un opossum sauvage s'est invité mercredi 18 mars, dans une boutique de souvenirs, surprenant les voyageurs.

L'animal a été aperçu dans l'aéroport de Aéroport de Hobart, en Tasmanie, perché sur une étagère parmi des peluches.

Une confusion presque parfaite

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Une vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre le marsupial immobile, se fondant presque parfaitement parmi des kangourous et des ours en peluche.

À première vue, difficile de distinguer l'animal bien réel des objets en vente.

Humour côté boutique

Le gérant du magasin, Liam Bloomfield, a réagi avec humour.

«Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime», a-t-il plaisanté.

Il s'est également réjoui de la visite de «ce visiteur local un peu spécial».

Retour à la nature

Les employés de l'aéroport se sont rapidement mobilisés pour récupérer l'opossum et le relâcher dans son habitat naturel.

«Nous sommes simplement heureux d'avoir pu offrir un coin de repos douillet dans notre boutique», a indiqué un porte-parole de l'aéroport.

 

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