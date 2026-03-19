Ile Maurice: Dr Claude Ricaud (1935 - 2026) - Un grand chercheur s'en est allé

Après des études au Collège Royal de Curepipe, il se joignit au Mauritius Sugar Industry Research Institute (MSIRI) en 1956, où il devait passer toute sa carrière pendant 40 ans jusqu'en février 1995. D'abord assistant de laboratoire dans la division de Pathologie, il apprit le métier du Prof. Robert Antoine, le responsable, qui lui inculqua sa passion pour la recherche scientifique. Pendant ses premières années les maladies de la canne qui retinrent son attention furent la strie chlorotique et le rabougrissement des repousses qui induisaient alors des pertes de rendement importantes dans la canne. Il poursuivit ses études et décrocha une licence en science en distanciel de l'Université de Londres en 1958, ce qui lui valut une bourse pour des études au prestigieux Imperial College of Science and Technology de l'université de Londres.

Cette institution lui décerna un diplôme post licence (DIC) en 1960. Bénéficiant d'une bourse du British Council, il choisit de nouveau la même institution en 1964 pour une maîtrise. Ses travaux se révélèrent d'une telle originalité qu'après des recherches additionnelles, le College Impérial lui décerna un doctorat au lieu d'une maitrise, fait excessivement rare, indiquant sa stature en tant que chercheur de haut niveau qu'il était. À cette époque, le nombre de détenteurs d'un doctorat à Maurice était faible : le MSIRI n'en comptait que trois autres.

Ses études terminées, il dévoua tout son temps à la recherche sur les maladies de la canne dont la gommose, le leaf scald, les taches jaunes, la rouille et d'autres maladies mineures. Ses travaux menèrent à des avancées significatives sur ces maladies, de leurs méthodes de diagnostic et de contrôle.

Dr Ricaud gravit divers échelons dans la hiérarchie : il fut promu Assistant Pathologiste en 1960, Pathologiste Associé en 1965, Chef de la Division de Pathologie en 1969, Officier Scientifique Principal en 1978 et Directeur Adjoint en 1980.

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Pendant la décennie 1970, le mandat du MSIRI fut élargi pour s'étendre aux cultures vivrières dont la pomme de terre, la tomate, le maïs et l'arachide. Comme ce fut le cas pour la canne le Dr. Ricaud contribua à contrôler les maladies qui ravageaient ces cultures, notamment le mildiou et le flétrissement bactérien de la pomme de terre. Une de ses réalisations notoires fut la mise sur pied d'un système de production de semences saines pour la pomme de terre en milieu tropical, à basse altitude, alors que c'est une culture tempérée originaire des Andes, au Pérou. Dr. Ricaud se forgea une réputation qui dépassa nos frontières à travers ses nombreuses publications au nombre de 177.

Ses travaux furent publiés au niveau international, no- tamment dans les comptes rendus des congrès de l'International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT). Ses services d'expertise furent requis par diverses sociétés sucrières en Afrique notamment en Tanzanie. Il avait une vaste connaissance du monde sucrier du fait de ses missions dans de nombreux pays.

En 1984, il prit la direction du MSIRI. Les caractéristiques les plus saillantes de son mandat furent l'initiation et la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets assignés à l'institut et financés par la Banque mondiale dans le cadre du plan de restructuration de l'industrie sucrière. Il ouvrit la voie à la création d'une unité d'économie qui prit de l'élan et fut élevée au statut de division en 1991. En outre, Dr. Ricaud avait un intérêt très poussé pour les technologies de l'information et promut le développement et l'utilisation du système d'information géographique pour la recherche à l'Institut, pour ne citer que cela.

Le Dr. Ricaud a été un membre actif de l'ISSCT, organisme suprême de technologie sucrière au niveau mondial, depuis les années 1970. Il y occupa les fonctions suivantes : président de la Section de Pathologie du XVIe congrès en 1974 au Brésil et au XVIIIe congrès en 1983 à Cuba, président du Comité Permanent pour les Maladies de la Canne à Sucre de 1977 à 1983, rédacteur en chef du Bulletin des Pathologistes de la canne à sucre de 1978 à 1980, président du comité éditorial pour la révision du livre de l'ISSCT sur les maladies majeures de la canne à sucre de 1977 à 1989, conseiller pour Maurice de 1985 à 1992, vice-président du Conseil Exécutif et président du comité de coordination technique de 1992 à 1995.

L'ISSCT créée en 1924 n'avait aucune structure permanente et il fut décidé au XXIIe Congrès en Colombie en 1995 de doter l'organisation d'un Secrétariat. À sa retraite du MSIRI, le Dr Ricaud fut nommé secrétaire permanent de l'ISSCT. Il occupa ce poste jusqu'en août 2007 quand il se retira définitivement de ses activités professionnelles.

Le Dr. Ricaud contribua également à l'avancement de l'Université de Maurice en dispensant des cours en Pathologie à l'École d'Agriculture et comme Membre du Sénat de 1970 à 1975. Les activités du Dr. Ricaud ne se limitèrent pas à la recherche et au domaine académique. Il fut directeur du National Economic and Social Council (NESC). Il joua un rôle important dans des sociétés savantes telles la Société de Technologie Agricole et Sucrière de Maurice (STASM) et la Société Royale des Arts et des Sciences (RSAS), organismes dont il fut le Président après avoir occupé diverses fonctions.

Il était également membre de la Mauritius Academy of Science and Technology (MAST). De même, il s'intéressa à l'Orchid Society of Mauritius et à des organisations sociales comme le Cercle de Rose-Hill dont il présida la destinée pendant une année. Sportif de nature, il prenait plaisir à jouer au football et au tennis. Pendant de longues années, il s'adonnait quotidiennement à la marche.

En reconnaissance de ses contributions à la recherche scientifique et au progrès de diverses organisations, plusieurs distinctions furent conférées au Dr. Ricaud au cours de sa carrière. Il était Professeur Honoraire de l'Université de Maurice et Fellow de l'Institut de Biologie de Londres. La médaille d'argent du MSIRI lui fut décernée lors du Jubilée d'Argent en 1978 et la médaille d'or lors du Jubilée d'or en 2003.

Il fut désigné Membre Honoraire à Vie de l'ISSCT en 2005, Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole par le Président François Mitterrand en 1990 et Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) par Sa Majesté la Reine Elizabeth II en 1991. Ces diverses distinctions, et d'autres, illustrent le parcours remarquable de ce scientifique de renom qu'était le Dr. Ricaud.

Le Dr Ricaud épousa Eileen Thatcher en 1961, et de cette union qui dura 53 années, naquirent Bianca, Béatrice et Daniel. À eux, ainsi qu'à leurs familles, nous exprimons nos plus vives sympathies. Puissent-ils trouver, au coeur de leur tristesse, un réconfort dans l'héritage précieux que leur laisse le Dr Ricaud : d'un père dévoué, d'un grand-père affectueux, mais aussi celui d'un grand scientifique.