Ile Maurice: Un rendez-vous traditionnel et familial

Ce jeudi, la famille Mahadoo accueille avec enthousiasme la célébration de Gudi Padwa, une fête emblématique de la communauté marathi en Inde et à Maurice. Ahinsa Mahadoo, membre de la famille, explique la signification de cette tradition ancestrale, témoignant de l'importance culturelle qu'elle revêt pour eux. Gudi Padwa marque le début du Nouvel an selon le calendrier marathi. «C'est une fête très spéciale», explique Ahinsa. «Le Gudi, c'est un symbole principal. Il s'agit d'un bambou décoré avec un sari coloré, qu'on place devant la porte de la maison. On y accroche aussi un tambour, sur lequel on tape pour annoncer la nouvelle année.

On peut le mettre sur le front, au cou ou même le suspendre à un arbre. C'est une façon de représenter la prospérité et la victoire du bien sur le mal.»

Elle poursuit en expliquant la symbolique du Gudi : «Le Gudi, c'est comme une protectrice pour la famille. Il représente la force, la stabilité et la protection. Tout comme nous dans la famille, nous soutenons et protégeons nos proches, le Gudi veille sur la maison. C'est une tradition qui unifie la famille et lui donne de la force pour l'année à venir.»

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Tanishka Mahadoo, sa fille, explique que cette célébration est une tradition profondément ancrée dans leur vie. «Je suis petite, mais je connais déjà l'importance du Gudi Padwa. Depuis que je suis toute petite, ma famille célèbre cette fête chaque année. C'est un moment où toute la famille se rassemble, prépare la maison et organise des rituels pour accueillir la nouvelle année.»

Elle ajoute : «La veille du jour J, nous commençons les préparatifs. C'est une occasion pour toute la famille de se retrouver et de partager des moments précieux. Le Gudi Padwa, c'est aussi le symbole du renouveau, de la prospérité et de l'espoir pour un avenir meilleur.»

La famille Mahadoo montre ainsi que cette fête n'est pas seulement une tradition, mais un véritable moment de rassemblement, de partage et de célébration de leur culture. Entre rituels, chants et retrouvailles, Gudi Padwa demeure un pilier de leur identité. Une célébration qui, au-delà de ses symboles, renforce les liens familiaux et culturels, transmettant ses valeurs de génération en génération.